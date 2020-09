Dinamarca-Inglaterra: nórdicos tentam travar malapata

Encontro do Grupo 2 da Divisão A da Liga das Nações com a Inglaterra a visitar a Dinamarca, numa partida na qual a formação britânica entra em campo vinda de uma vitória sobre uma também nórdica equipa islandesa, ao passo que os dinamarqueses entraram com o pé esquerdo, ao perderem diante da Bélgica.



Um arranque negativo que dá 'más notícias' aos dinamarqueses, tal como o próprio confronto direto entre estas duas equipas, já que em quatro encontros o melhor que os nórdicos conseguiram foi um empate - os outros encontros acabaram em vitória inglesa, por 3-0, 2-1 e 1-0.



Olhando a cada caso individual, a Inglaterra entra em campo vinda de quatro triunfos seguidos sem sofrer golos, sendo que nos últimos cinco duelos foi sempre a primeira equipa a marcar. Por outro lado, seis dos últimos sete encontros dos ingleses tiveram pelo menos 3 golos.



Quanto à Dinamarca, foi a primeira equipa a marcar em quatro dos seus últimos cinco jogos - basicamente no único que não o fez acabou por perder e nem marcar. Por outro lado, nota ainda para os cartões amarelos: em sete dos últimos oito encontros da Dinamarca registaram-se menos de 5, uma estatística que também se verificou em quatro dos últimos cinco jogos da Inglaterra.

CÓD 140 Dinamarca 3.42 Empate 3.28 Inglaterra 2.05