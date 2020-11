Dinamarca-Islândia: duelo nórdico na Liga das Nações

Ainda com o afastamento no playoff de apuramento para o Euro'2020 na memória - deixaram escapar a vitória na Hungria nos descontos -, a Islândia visita este domingo o reduto da vizinha Dinamarca, numa partida do Grupo 2 da Divisão A da Liga das Nações na qual partirá em busca da sua primeira vitória na competição.



Sem qualquer ponto, os islandeses sabem que não poderão sair do último lugar - e que por isso descerão de divisão -, mas tentarão pelo menos limpar um pouco a imagem das rondas anteriores, onde sofreu onze golos e marcou apenas dois. Três dos golos sofridos, refira-se, foram mesmo ante desta Dinamarca, há um mês, em solo islandês.



Quanto aos dinamarqueses, são segundos no Grupo e têm ainda a qualificação em ponto de mira e a depender apenas de si, precisando para tal de vencer neste duelo e também no derradeiro, diante da Bélgica.



Note-se que apenas a Dinamarca tem baixas a reportar - as dos lesionados Lukas Lerager e Robert Skov e do suspenso Pierre-Emile Højbjerg. Do lado islandês a ficha está limpa, mas a grande incógnita será mesmo o efeito físico e mental da partida de quarta-feira na Hungria.

CÓD 131 Dinamarca 1.35 Empate 4.42 Islândia 8.53