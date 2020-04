Dinamo Brest-Shakhtyor Soligorsk: velhos conhecidos em confronto

Duelo que se prevê equilibrado na Taça da Bielorrússia, com o Dinamo Brest a receber esta quinta-feira a visita do Shakhtyor Soligorsk, num encontro no qual estarão frente a frente duas formações a assinar arranques de temporada na Liga praticamente iguais.



O Brest, que chegou a esta ronda depois de ter afastado o Isloch numa eliminatória resolvida nos penáltis, conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota na Liga, com três golos marcados e três sofridos, ao passo que o Shakhtyor Soligorsk, uma equipa que chegou a esta ronda depois de afastar o Torpedo com duas vitórias (2-0 e 1-0), conseguiu no campeonato também os mesmos 3 pontos, ainda que neste caso com dois golos marcados e um sofrido.



No que ao confronto direto diz respeito, o Dinamo Brest já venceu um encontro ante este Shakhtyor Soligorsk esta temporada: foi há pouco mais de um mês, na Supertaça.

