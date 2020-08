Dínamo Bucareste-FC Hermanstadt: armada portuguesa dos visitantes em ação

Com quatro portugueses no seu elenco, o FC Hermanstadt dá esta segunda-feira início à sua campanha na Liga romena, com um embate diante do Dínamo Bucareste na capital, numa partida que servirá também para fechar esta ronda inaugural da prova.



Vindos de um curto período de pausa entre o final da temporada passada e o arranque desta, estes dois conjuntos arrancam a época vindos de bons registos do final da anterior, com o Dínamo a ter três jogos seguidos sem perder, contra os sete do Hermanstadt.



Quanto ao confronto direto, de notar que por agora há vantagem clara do Dínamo, com três vitórias contra uma derrota, ainda que no duelo mais recente tenha sido o Hermanstadt a ganhar - por 4-2. Irá a tendência ser invertida?

CÓD 145 Dín. Bucareste 2.15 Empate 2.78 FC Hermanstadt 2.66