Dínamo Bucareste-FC Porto: dragões ainda à procura dos primeiros pontos

Dínamo Bucareste e FC Porto defrontam-se na tarde de quarta-feira, a partir das 17:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam um mau arranque na prova europeia.

À entrada para esta ronda, o Dínamo Bucareste posiciona-se no sétimo e penúltimo lugar do Grupo A, com apenas um ponto, após somar um empate e duas derrotas nas três rondas inaugurais, enquanto que o FC Porto se encontra no oitavo e último posto, ainda sem qualquer ponto somado, fruto de três desaires consecutivos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Dínamo Bucareste registou duas vitórias (Timisoara e CSM Focsani), um empate (GOG) e duas derrotas (SC Magdeburg e Telekom Veszprém), ao passo que o FC Porto somou dois triunfos (FC Gaia e Avanca) e três desaires (Águas Santas, Telekom Veszprém e PPD Zagreb).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a vencerem e a perderem um dos dois duelos até ao momento disputados entre as duas formações.