Dínamo Bucareste-Sporting: leão em ação na EHF

Equipas que têm feito tradição de confrontos animados nos últimos anos, Dínamo Bucareste e Sporting encontram-se esta terça-feira uma vez mais em solo romeno, numa partida da primeira jornada do Grupo B da Taça EHF.



Vinda de um arranque perfeito no campeonato, com sete vitórias em sete encontros, o conjunto leonino chega a esta fase de grupos depois de ter afastado os também romenos HC Dobrogea Sud Constanta, numa eliminatória bem sofrida, que apenas ficou resolvida com um golo de diferença.



Quanto ao Dínamo, também domina no plano interno, com sete triunfos em sete jogos, mas tem um calendário bem menos preenchido, já que chegou a esta fase diretamente, via campeonato.



Quanto ao tal confronto direto, note-se que há duas vitórias para cada lado, sendo que as primeiras duas foram para o Sporting e as segundas para o Dínamo. Ambas as partidas disseram respeito às fases a eliminar da Liga dos Campeões. Como será neste quinto embate?