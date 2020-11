Dínamo Kiev-Barcelona: catalães sem Messi

No comando do Grupo G e com chances de carimbar desde já o apuramento para os oitavos-de-final, o Barcelona visita esta terça-feira o reduto do Dinamo Kiev numa partida na qual Ronald Koeman terá de encontrar soluções para as inúmeras baixas que tem em mãos.



A mais sonante delas é a de Leo Messi, que apesar de estar bem fisicamente não foi convocado pelo holandês. Além de Leo, não viajam para a Ucrânia outros nomes de realce, como os lesionados Gerard Piqué, Sergio Busquets, Ansu Fati, Sergi Roberto ou ainda Frenkie de Jong, também ele poupado.



E não bastasse essa incrível lista de ausentes, o Barça chega a este jogo numa fase de altos e baixos, agravada pela derrota no sábado diante do At. Madrid. No total, nos últimos quatro encontros os catalães sofreram sempre golos, sendo que em cinco dos últimos sete houve tentos de ambas as equpas - um deles precisamente deste Dinamo, numa vitória por 2-1.



Quanto ao Dinamo, vem de uma vitória no plano interno, mas chega a esta partida com apenas 1 ponto no seu pecúlio, conseguido no empate em casa do Ferencvaros. Por outro lado, em relação a estatísticas, note-se que houve pelo menos 3 golos em quatro dos últimos cinco duelo da equipa de Kiev - o único que não os teve foi precisamente o mais recente, no triunfo diante do Inhulets Petrove, por 2-0.



Note-se que os de Kiev também têm uma enorme lista de ausentes, entre os lesionados Oleksandr Tymchyk, Mykyta Burda, Volodymyr Kostevych e Nazariy Rusyn, isto para lá dos nove elementos com Covid-19: Viktor Tsygankov, Ruslan Neshcheret, Oleksandr Andriyevskyi, Serhiy Sydorchuk, Artem Shabanov, Gerson Rodrigues, Bohdan Lyednyev e Oleksandr Syrota.

