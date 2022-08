Dínamo Kiev-Benfica: águias querem ganhar vantagem para o duelo da 2.ª mão

Dínamo Kiev e Benfica defrontam-se na noite desta quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão do playoff da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão num ritmo competitivo completamente distinto fruto do clima de guerra que se faz sentir na Ucrânia.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições oficiais ou não oficiais em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Dínamo Kiev registou uma vitória (Sturm Graz), dois empates (ambos diante do Fenerbahçe) e duas derrota (Everton - jogo de cariz particular - e Sturm Graz), ao passo que o Benfica somou cinco triunfos consecutivos (Newcastle, Midtjylland - em dois momentos -, Arouca, e Casa Pia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Benfica, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Dínamo Kiev a não conseguir melhor do que um empate no outro embate realizado.