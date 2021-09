Dínamo Kiev-Benfica: arranca a aventura milionária das águias

Aí está o regresso da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o Dínamo Kiev a receber esta terça-feira a visita do Benfica, num encontro que assume especial importância para ambas as equipas na luta pelo apuramento final. É que, num grupo com Bayern Munique e Barcelona, perder pontos neste encontro pode mesmo ser a morte do artista...



Líder no campeonato ucraniano, com 19 pontos, o Dinamo Kiev ainda não perdeu na Liga local e chega a este jogo vindo de sete encontros seguidos sem perder e três vitórias seguidas - sem sofrer golos. Em oito dos últimos nove jogos, refira-se, os de Kiev não sofreram golos. Ibrahim Kargbo, Vladyslav Kulach, Eric Ramirez, Artem Besedin e Denys Popov são baixas nos ucranianos.



Quanto ao Benfica, também é líder em Portugal, mas no caso com 15 pontos, fruto de cinco vitórias em cinco jogos. A turma da Luz tem até ao momento nove encontros disputados - contando eliminatórias da Champions - e o balanço é impressionante: sete vitórias e dois empates, 19 golos marcados e 3 sofridos. No plano individual, André Almeida e Lucas Veríssimo são baixas.



Note-se, por fim, que este será o terceiro jogo entre estas duas equipas, havendo vantagem total das águias, com dois triunfos em 2016/17: 2-0 em Kiev e 1-0 em Lisboa.

CÓD 135 Dínamo Kiev 3.15 Empate 3.21 SL Benfica 2.22