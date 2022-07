Dínamo Kiev-Fenerbahçe: primeiro teste de fogo para Jorge Jesus

Dínamo Kiev e Fenerbahçe de Jorge Jesus defrontam-se na tarde desta quarta-feira, a partir das 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que habitualmente marcam presença nas competições europeias.

Nos últimos cinco jogos disputados nesta pré-temporada, o Dínamo Kiev registou duas vitórias (Luzern e Lyon), um empate (Young Boys) e duas derrotas (Lyon e Antuérpia), enquanto que o Fenerbahçe de Jorge Jesus somou cinco triunfos consecutivos (KF Tirana, Shamal, Partizan, MOL Fehervar e Hull City).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Dínamo Kiev, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Fenerbahçe a não conseguir melhor do que três empates nos outros embates realizados durante esse mesmo período de tempo.