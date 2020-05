Dínamo Minsk-FC Isloch: duelo de opostos na Bielorrússia

Quinto colocado na tabela da Liga bielorrussa, com 15 pontos, o FC Isloch tenta este domingo manter o seu arranque de época positivo, quando pelas 15 horas receber a visita do Dínamo Minsk, uma equipa que curiosamente está no lado oposto da tabela, no 13.º posto, com apenas 9 pontos.



Habitualmente favorito aos lugares cimeiros, o Dinamo Minsk vem de duas derrotas seguidas, sendo que vai já em três duelos sempre a sofrer. Quanto ao FC Isloch, ganhou três dos últimos cinco encontros, ainda que fora de portas o registo não seja o melhor, já que apenas ganhou um em quatro oficiais disputados.



No que ao confronto direto diz respeito, aí a vantagem é total do Dinamo, que não perdeu nenhum dos últimos ste encontros ante este oponente, tendo sido mesmo a primeira equipa a marcar em seis desses sete duelos. Quanto ao FC Isloch, sofreu tentos nos três mais recentes, tendo marcado em apenas três dos oito últimos encontros com o Dinamo.

CÓD 111 Dínamo Minsk 1.66 Empate 3.47 FC Isloch 4.5