Dínamo Minsk-FC Ruh Brest: ação na Liga bielorrussa

Numa altura em que praticamente todos os campeonatos estão parados, um dos poucos países europeus onde a bola rola é na Bielorrússia, com o agendamento das duas partidas da temporada para a tarde de sexta-feira. Um deles colocará frente a frente Dínamo Minsk e FC Ruh Brest, num encontro que colocará frente a frente o quarto da temporada passada no principal escalão e o terceiro da segunda liga, respetivamente.



Ao contrário do seu adversário, o Dínamo Minsk entra em campo já com duas partidas oficiais nas pernas, mas sem boas memórias, já que em ambas perdeu: foi diante do BATE, por 3-2 e 2-1. Haverá vitória no terceiro jogo da época?



De notar que este será o primeiro encontro entre estas duas equipas.

CÓD 163 Dínamo Minsk 1.36 Empate 3.61 FC Ruh Brest 6.18