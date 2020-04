Dínamo Minsk-Neman Grodno: 5.ª jornada em andamento na Bielorrússia

Até ver ainda imune aos efeitos do coronavírus, o campeonato bielorrusso segue esta quinta-feira, com o embate entre Dínamo Minsk e Neman Grodno a marcar o arranque da jornada 5.



Inesperadamente no antepenúltimo posto, com apenas 3 pontos, o conjunto de Minsk procura neste encontro corrigir o arranque para esquecer, ao passo que os visitantes, três posições acima e com mais 2 pontos, tentam alcançar a terceira partida seguida sem perder, depois de uma vitória e dois empates.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que os de Minsk venceram três dos últimos quatro encontros, sendo que em seis dos últimos oito embates ante este conjunto conseguiu ser a primeira equipa a marcar. Por outro lado, há a referir o facto de os últimos sete encontros entre estas duas equipas terem tido menos de três golos.

CÓD 107 Dínamo Minsk 1.59 Empate 3 Neman Grodno 4.69