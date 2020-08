Dínamo Minsk-Piast Gliwice: em momentos distintos

Minsk recebe esta quinta-feira mais uma partida da 1.ª pré-eliminatória da Liga Europa, com o Dínamo local a receber a visita dos polacos do Piast Gliwice, num embate a uma mão no qual se enfrentarão duas equipas que chegam a este encontro com rodagens bem distintas.



Os bielorrussos, mercê do facto do seu campeonato ter sido disputado normalmente em tempo de pandemia, levam já 21 partidas disputadas nos últimos meses e estão numa fase bem adiantada do ponto de vista da forma física. Um aspeto que poderá fazer a diferença para uma equipa que, na última mão cheia de jogos, venceu três, empatou um e perdeu outro.



Quanto aos polacos, depois de terem terminado a Liga em meados de julho, tiveram uma curta pausa e iniciaram a sua temporada oficial há duas semanas, com uma goleada diante do Resovia Rzeszow, por 4-0, para a Taça. Já na Liga, na ronda inaugural, perderam por 2-0 diante do Slask Wroclaw, um resultado que poderá pensar do ponto de vista mental.



Sem pontos de comparação a nível de confronto direto, de notar que estas duas equipas têm registos de golos nas suas partidas algo curtos, já que cinco dos últimos sete duelos do Dinamo tiveram menos de três golos, ao passo que no caso dos polacos o registo é igual, mas para oito dos últimos dez. Como ficará desta vez?

CÓD 125 Dínamo Minsk 2.28 Empate 2.86 Piast Gliwice 2.4