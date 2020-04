Dínamo Minsk-Slutsk: líder isolado visita o atual 9.º classificado

Dínamo Minsk e Slutsk defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 7.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol.

À entrada para esta ronda, o Dínamo Minsk posiciona-se no 9.º lugar, com 9 pontos, fruto de três triunfos e três derrotas, enquanto que o Slutsk é líder isolado da prova, com 13 pontos, após somar quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Dínamo Minsk registou três triunfos e duas derrotas, sendo que o Slutsk somou três vitórias, um empate e uma derrota - a única na prova.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Dínamo Minsk com três triunfos nos últimos cinco duelos diante do Slutsk. Como será desta vez?