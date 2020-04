Dínamo Minsk-Zhodino: equipas arrancaram campeonato de forma bastante distinta

O Dínamo Minsk recebe, esta sexta-feira, o Zhodino, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol.



À entrada para esta jornada o Dínamo Minsk posiciona-se no 13.º lugar, sem qualquer ponto, enquanto que o Zhodino encontra-se na 3.ª posição, com 6 pontos.



Nas duas primeiras jornadas da prova, o Dínamo Minsk registou duas derrotas, ao passo que o Zhodino somou dois triunfos, ambos pela margem mínima (1-0).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos para cada uma das equipas, tendo-se registado ainda um empate entre ambos.

CÓD 112 Dínamo Minsk 1.89 Empate 2.88 Torpedo Zhodino 3.35