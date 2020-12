Dínamo Moscovo-Ak Bars Kazan: equipas em bom momento

A poucas horas da noite de Natal, a tarde na Rússia é de ação no gelo, com um vários embates da KHL. Um deles envolve o Dínamo Moscovo e o Ak Bars Kazan, duas equipas que chegam a este jogo em momento similares, ainda que em posições distintas.



Os da casa, quartos na Conferência Oeste, com 48 pontos, ganharam os últimos dois jogos e sete dos mais recentes dez, ao passo que os visitantes, primeiros no Este com 62 pontos, estão numa sequência de seis triunfos seguidos - nos últimos dez ganharam nove.



No que ao confronto direto diz respeito, o AK Bars tem vantagem nos quatro duelos mais recentes, com três vitórias e uma derrota, ainda que seja necessário fazer a ressalva de que este será o primeiro jogo da temporada entre estes dois conjuntos.

CÓD 356 Dínamo Moscovo 2.4 Empate 3.88 Ak Bars Kazan 2.29