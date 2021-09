Dínamo Moscovo-Avangard Omsk: ainda com registo 100% ganhador

Aí está mais um encontro da KHL, o principal campeonato russo de hóquei no gelo, com o Dínamo Moscovo a receber esta quarta-feira a visita do Avangard Omsk, num duelo que colocará frente a frente duas equipas de Conferências distintas, mas que até ao momento têm um registo perfeito.



Com duas vitórias em dois jogos, os moscovitas têm um registo bastante positivo até ao momento, até contando com duelos de preparação, já que têm mais cinco encontros seguidos sem perder na preparação para a nova temporada. No que a golos diz respeito, o Dinamo tem 8 marcados e apenas 1 sofrido.



Quanto ao Avangard Omsk, tem três encontros já disputados, incluindo um na segunda-feira, diante do Amur, no qual teve de suar para dar a volta a uma desvantagem. Ainda assim, o triunfo não escapou, o que permitiu o terceiro triunfo em outros tantos jogos, com 11 golos marcados e 5 sofridos no total da época até ao momento.



No confronto direto, note-se que estas duas equipas se enfrentaram na pré-temporada, com um triunfo para cada lado, curiosamente sempre com pelo menos 6 golos marcados, algo que pode ser uma boa indicação para este confronto. Já na época passada, a 'doer', houve também empate no confronto direto, com duas vitórias para cada lado.

CÓD 355 Dínamo Moscovo 2.14 Empate 3.9 Avangard Omsk 2.6