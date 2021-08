Dínamo Moscovo-CSKA Moscovo: dérbi da capital russa

Dérbi da capital na 3.ª jornada do campeonato russo, com o Dínamo a receber este domingo, pelas 18 horas, a visita do CSKA, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que ocupavam à entrada da ronda o terceiro e oitavo postos, com 6 e 3 pontos, respetivamente.



Com duas vitórias nos dois jogos disputados - sobre Rostov e Ufa, com 5 golos marcados e 2 sofridos -, o Dinamo entra neste jogo com dois jogadores em dúvida: Vyacheslav Grulev e Daniil Lesovoy.



Quanto ao CSKA, venceu diante do UFA e perdeu perante o Lokomotiv Moscovo, isto depois de uma pré-temporada francamente positiva, onde venceu cinco dos seis jogos que disputou. Neste duelo, refira-se, o CSKA não poderá contar com Hördur Magnússon e Bruno Fuchs , tendo em dúvida ainda Georgy Schennikov e Cedric Gogoua.



Quanto ao confronto direto, na época passada houve uma vitória para cada lado, com a particularidade de ter havido mais do que 3 golos em ambos os jogos. Será que essa tendência irá repetir-se?

CÓD 207 Dínamo Moscovo 2.32 Empate 2.75 CSKA Moscovo 2.6