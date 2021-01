Dínamo Moscovo-CSKA Moscovo: equipas separadas por 12 pontos

Dínamo Moscovo e CSKA Moscovo defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para o campeonato russo de hóquei no gelo, num encontro que colocará frente a frente duas equipas separadas por 12 pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Dínamo Moscovo posiciona-se no 4.º lugar, com 63 pontos, após somar 29 vitórias (quatro delas em OT) e 20 derrotas (cinco delas em OT), enquanto que o CSKA Moscovo encontra-se no topo da classificação, com 75 pontos, após somar 35 triunfos (seis deles em OT) e 14 derrotas (cinco em OT).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Dínamo Moscovo registou um três vitórias (Podolsk, Nizhny Novgorod e Dínamo Riga) e duas derrotas (Sibir Novosibirsk e Barys Nur-Sultan), ao passo que o CSKA Moscovo somou três triunfos (SKA St. Petersburgo, Spartak Moscovo e Amur Khabarovsk) e dois desaires (Lokomotiv Yaroslavl e Jokerit).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do CSKA Moscovo, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Dínamo Moscovo a vencer em apenas uma ocasião.