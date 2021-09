Dínamo Moscovo-Dínamo Riga: líder procura manter registo perfeito

Encontro entre duas equipas da Conferência Oeste da KHL, com o Dínamo Moscovo a receber a visita do Dínamo Riga, num duelo que colocará frente a frente o primeiro, com seis vitórias em seis jogos, e o nono, que até ao momento, em oito duelos, venceu três e perdeu cinco.



A viver um grande momento, os moscovitas vão em onze encontros seguidos sem perder (contando duelos de pré-temporada), sendo que em cinco dos últimos seis no final do 1.º período já vencia. Em quatro dos últimos cinco, refira-se, o marcador teve mais do que 6 golos. Até ao momento a turma moscovita marcou 29 golos e sofreu 12.



Quanto aos de Riga, mesmo com mais jogos disputados, tem menos golos marcados (17) e mais sofridos (27).



Em relação ao confronto direto, o registo da última época mostra dois triunfos para os moscovitas e um para os de Riga, sendo que todos esses duelos tiveram pelo menos 7 golos. Um bom indicador para o que aí vem...