Dínamo Moscovo-Lokomotiv Moscovo: dérbi anima jornada na Rússia

Dia de dérbi da capital na jornada 6 da Liga russa, com o Dínamo a receber a visita do Lokomotiv, numa partida que colocará frente a frente o primeiro e o terceiro colocados da tabela. Separadas por 1 ponto, as duas equipas moscovitas têm sido das melhores neste arranque e querem continuar a mostrar serviço.



Líder, com 12 pontos, o Dinamo chega a este jogo com quatro vitórias e uma derrota, com 9 golos marcados e 5 sofridos. Já o Lokomotiv ainda não perdeu, tem três vitórias e dois empates, contando com o mesmo número de golos marcados e sofridos do que os oponentes desta partida.



Olhando ao registo estatístico, o Lokomovic leva já sete encontros seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco deles o registo total da partida foi superior a 3 e em seis foi o Lokomotiv o primeiro conjunto a sofrer. Já nos cinco mais recente houve golos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, o Dinamo leva três duelos seguidos sem perder, com duas vitórias e um empate - este último foi o jogo mais recente, com nulo em maio deste ano. Como será desta vez?

