Dínamo Moscovo-Lokomotiv Yaroslavl: arranques distintos em confronto

Vindos de arranques bem distintos nesta temporada da KHL, Dínamo Moscovo e Lokomotiv Yaroslavl encontram-se esta quarta-feira na capital, num duelo no qual se enfrentarão o penúltimo e o segundo da Conferência Oeste, respetivamente.



Com duas vitórias até ao momento, os visitantes estão em bom momento, com 9 golos marcados e apenas 2 sofridos, ao passo que os moscovitas entram em campo com dois desaires, nos quais sofreram 5 golos e marcaram somente dois.



Ainda assim, apesar desse registo negativo, nem tudo é mau para o Dinamo, que no confronto direto vai em três triunfos consecutivos, algo que tentará cimentar neste embate contra a formação de Yaroslavl, da zona norte da capital.