Dínamo Moscovo-Rostov: equipa da casa ainda não sofreu neste arranque

Dínamo Moscovo e Rostov defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato russo de futebol, num encontro entre duas formações que com um resultado algo positivo na prova.

À entrada para esta ronda, o Dínamo Moscovo posiciona-se no 5.º lugar, com 4 pontos, fruto de uma vitória na visita ao reduto do Ural e um empate diante do Volgograd, enquanto que o Rostov encontra-se no 7.º posto, com 3 pontos, após somar um triunfo na visita ao terreno do Tambov e uma derrota na receção ao Zenit.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Dínamo Moscovo que soma dois triunfos e dois empates nos últimos cinco duelos diante do Rostov, que venceu por uma ocasião.