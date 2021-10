Dinamo Riga-Neftekhimik Nizhnekamsk: à procura de melhores dias

Encontro inter conferências na KHL, com o Dinamo Riga a receber esta quinta-feira, pelas 17h30, a visita do Neftekhimik Nizhnekamsk, num duelo que colocará frente a frente o 10.º da Conferência Oeste, com 13 pontos, e o 9.º do Este, com 12.



Vindo de cinco derrotas seguidas, o Neftekhimik Nizhnekamsk está a viver uma das piores fases da temporada, isto quando antes dessa sequência até tinha um registo equilibrado de cinco vitórias e cinco desaires. Quanto ao Dinamo, tem cinco vitórias e 11 derrotas, pelo que também não está a assinar uma época muito famosa.



Olhando ao registo de confronto direto, o Neftekhimik Nizhnekamsk venceu os últimos quatro duelos, sendo que em três deles ao final do primeiro período já triunfava. O mais recente desses quatro duelos foi em janeiro, com vitória por 3-2 em casa. Irá haver vingança do Dinamo Riga?

CÓD 398 Dínamo Riga 2.3 Empate 3.7 N. Nizhnekamsk 2.5