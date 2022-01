Dínamo Riga-Salavat Ufa: duelo de equipas em momentos diferentes

Duelo interconferências na KHL, com um embate entre o Dínamo Riga e Salavat Ufa, duas equipas que até ao momento registam campanhas bem distintas. Os de Riga, que aqui jogam em casa, são últimos no Oeste, com 37 pontos, ao passo que os visitantes são quartos no Este e estão na zona de playoff, com 62 pontos.



Com apenas 14 vitórias em 45 jogos, o Dínamo Riga vem de dois desaires consecutivos - nos últimos nove duelos ganhou apenas três jogos -, ao passo que o Salavat Ufa, com 28 triunfos em 46 encontros, venceu no mesmo período seis embates.



Olhando ao confronto direto, o Salavat Ufa leva dez encontros consecutivos a ganhar a este oponente, sendo que um deles foi já esta época, há poucos dias, num triunfo por claros 6-4. Outro dado a ter em conta é o registo de golos no primeiro período, que em seis dos últimos oito duelos foi superior a 2.

Por Record