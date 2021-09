Dinamo Riga-Torpedo Nizhny Novgorod: duelo de equipas da Conferência Oeste da KHL

Duelo de equipas da Conferência Oeste da KHL, com o Dinamo Riga a receber a visita do Torpedo Nizhny Novgorod, numa partida que colocará frente a frente o 12.º (e último) e o 5.º, respetivamente.



Com 6 pontos, o Torpedo Nizhny Novgorod até tem um balanço positivo de triunfos (3, contra duas derrotas), mas nos golos até tem registo negativo, já que marcou 11 e sofreu 13. Quanto ao Dínamo, tem apenas uma vitória em seis jogos, contando até ao momento 11 golos marcados e 21 sofridos.



Nota final para o confronto direto, no qual o Torpedo Nizhny Novgorod domina no passado recente, com três triunfos nos últimos três embates, sendo que os dois últimos foram em finais de 2020, por 6-4 e 3-2.

CÓD 416 Dínamo Riga 2.95 Empate 4.1 Nizhn. Novgorod 1.91