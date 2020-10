Dínamo Zagreb-Feyenoord: equipa de João Carlos Teixeira em ação

Crónico líder e campeão croata, o Dínamo Zagreb inicia esta quinta-feira a sua campanha na Liga Europa, tendo pela frente um Feyenoord que tal como os croatas iniciou a sua temporada com bons resultados no plano interno, até ao momento com três vitórias e dois empates em cinco encontros - registo que vale o 4.º posto, com 11 pontos.



Já o Dínamo é, como vem sendo hábito, líder na Croácia, com 19 pontos em 21 possíveis, isto numa temporada na qual até ao momento apenas perdeu um dos onze encontros que disputou. Um desaire que acabou por ser, ainda assim, provavelmente o mais doloroso do ponto de vista financeiro, já que representou o adeus à Champions na 3.ª pré-eliminatória - diante do Ferencvaros, por 2-1.



Note-se que o Feyenoord atua o português João Carlos Teixeira, que nesta partida irá procurar ajudar o seu conjunto a travar uma sequência de quatro jogos seguidos a sofrer golos. Do lado oposto, refira-se, a sequência defensiva é ainda pior, com nove partidas consecutivas a encaixar - ainda que o registo no que a resultados diz respeito seja francamente favorável.

