Dínamo Zagreb-Legia Varsóvia: duelo entre equipas já com bom ritmo

Encontro da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a colocar frente a frente Dínamo Zagreb e Legia Varsóvia, duas equipas que chegam a esta partida já com um ritmo competitivo considerável.



Já com sete encontros disputados esta época, os croatas venceram cinco, empataram um e perderam outro, sendo que nesta mesma Champions já superaram duas rondas, deixando pelo caminho o Valur e o Omonia Nicósia. Do ponto de vista estatística, note-se que os croatas foram a primeira equipa a marcar em oito dos últimos nove encontros que disputaram.



Quanto ao Légria, tem também sete duelos disputados esta época, com um balanço de cinco triunfos e dois desaires. Na Champions, também superaram duas rondas, ao deixar pelo caminho Bodo Glimt e Flora Tallinn. Na estatística, curiosamente, o registo a destacar também é o de ter sido a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos.



Qual dessas séries irá prevalecer?

CÓD 128 Dínamo Zagreb 1.51 Empate 3.55 Legia Varsóvia 5.2