Dínamo Zagreb-Slaven Belupo: tetra campeão arranca época em casa

Dínamo Zagreb e Slaven Belupo defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato croata de futebol, num encontro que colocará frente a frente o atual tetra campeão da prova e o sétimo colocado na última edição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Dínamo Zagreb registou cinco vitórias consecutivas (Mura, Sered, FK Rostov e Valur - por duas ocasiões), enquanto que o Slaven Belupo somou três triunfos (Varazdin, Nafta e Aluminij), um empate (Slask Wroclaw) e uma derrota (Istra 1961).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Dínamo Zagreb, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento, tendo empatado no restante embate entre as duas formações (3-3).