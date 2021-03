Dínamo Zagreb-Tottenham: Mourinho quer fechar qualificação para os 'quartos'

Dínamo Zagreb e Tottenham defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, num encontro em que as duas equipas não se irão apresentar na máxima força.

À entrada para esta mão da eliminatória, os spurs chegam com vantagem de dois golos depois do triunfo por 2-0 em Londres, com o avançado inglês Harry Kane a resolver com um 'bis'.

Para este encontro, a equipa orientada por José Mourinho não poderá contar com o contributo de Hojberg e Son Heung-Min. O dinamarquês é ausência devido acumulação de amarelos, enquanto que o sul-coreano está a recuperar de uma lesão muscular. Já o iraniano Moharrami não poderá ajudar os seus companheiros do Dínamo Zagreb, também por lesão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Dínamo Zagreb registou quatro vitórias (Slaven Belupo - por duas vezes -, Rijeka e Varazdin) e uma derrota (Tottenham), enquanto que os spurs somaram quatro triunfos (Burnley, Fulham, Crystal Palace e Dínamo Zagreb) e uma derrota (Arsenal).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da turma de Londres, uma vez que venceu todos os duelos disputados até ao momento entre as duas formações (2).