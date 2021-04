Dínamo Zagreb-Villarreal: submarino amarelo visita carrasco de Mourinho

Duelo de duas das sensações desta Liga Europa, com os croatas do Dínamo Zagreb a receberem esta quinta-feira a visita dos espanhóis do Villarreal, numa partida da 1.ª mão dos 'quartos' da segunda prova de clubes da UEFA.



Líder no campeonato checo, o Dínamo entra em campo depois de um empate comprometedor diante do Sibenik, numa partida na qual poderá ter pesado o facto de os de Zagreb terem já a cabeça neste encontro, ao qual chegam depois de conseguir uma das maiores surpresas da Liga Europa, ao deixarem pelo caminho o Tottenham de José Mourinho.



Quanto ao Villarreal, que afastou o Dinamo Kiev e o RB Salzburgo, vem num excelente momento, com cinco vitórias consecutivas, três para a Liga e duas para a Liga Europa. O submarino amarelo, que é sexto na tabela da Liga espanhola, neste encontro não contará com Pervis Estupiñán e Vicente Iborra e tentará para lá da sexta vitória seguida conseguida reforçar o estatuto de equipa que entra bem nos jogos: nos últimos seis foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.



Quanto ao confronto direto, note-se que estas duas equipas já se enfrentaram nesta mesma Liga Europa, há mais de dez anos, na altura com vitória croata por 2-0 em casa e triunfo espanhol no país vizinho por 3-0. Irá a cena repetir-se?

CÓD 108 Dínamo Zagreb 3.47 Empate 3.26 Villarreal 2.03