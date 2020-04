Diriangén FC-Real Madriz: forasteiros atravessam momento negativo

O Diriangén FC recebe, este domingo, o Real Madriz em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato nicaraguense de futebol.



À entrada para esta jornada, o Diriangen posiciona-se no 3.º lugar, com 32 pontos, fruto de novo triunfos, cinco empates e três derrotas, enquanto que o Real Madriz encontra-se no 8.º posto, com 17 pontos, após somar cinco vitórias, dois empates e dez derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Diriangen registou duas vitórias, dois empates e uma derrota, ao passo que o Real Madriz somou uma vitória, um empate e três derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Diriangen nos últimos cinco duelos diante do Real Madriz.

CÓD 103 Diriangén FC 1.3 Empate 3.64 Real Madriz 6.18