Djurgårdens IF-Örebro SK: duelo de opostos na Suécia

Encontro da 9.ª jornada do campeonato sueco com o segundo colocado Djurgårdens IF a receber esta segunda-feira a vista do Örebro SK, o penúltimo da tabela. Será um duelo entre duas equipas que ocupam posições distintas da tabela e que entram em campo separados por 13 posições e 10 pontos.



Mais bem colocado, o Djurgårdens IF entra em campo vindo de dois jogos de preparação intermédios com empate e derrota, ao passo que o Örebro SK perdeu ambos os que disputou, os dois por 1-0. Note-se que esta partida representa o regresso à ação de ambas as equipas depois da paragem para a presença da seleção no Euro'2020.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Djurgårdens IF leva 14 jogos seguidos a marcar diante de um Örebro SK perante o qual conseguiu também ser a primeira formação a marcar nos últimos dez duelos. Este ano, num jogo particular, o resultado foi de 4-0, naquele que foi único duelo em 2021 destes conjuntos.

CÓD 146 Djurgårdens 1.25 Empate 4.75 Örebro 7.8