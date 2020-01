Doncaster Rovers-Shrewsbury Town: ação na League One

Encontro da 18.ª jornada da League One, com um embate entre Doncaster Rovers e Shrewsbury Town, duas equipas separadas por uma posição e um ponto na tabela classificativa do terceiro escalão do futebol inglês.



Mais bem colocado, no 14.º posto com 32 pontos, o Shrewsbury Town chega a esta partida vindo de dois empates consecutivos, ambos fora de portas, ao passo que os da casa entram em campo depois da vitória no primeiro dia do ano diante do Oxford United, por 1-0.



Com 31 pontos em 21 jogos, o Doncaster Rovers procura melhorar ligeiramente o seu registo caseiro (22 pontos), ao passo que os visitantes tentam nesta partida alcançar a terceira vitória fora de portas (têm até ao momento 14 pontos somados a atuar longe do seu reduto).



De notar, por fim, que o Doncaster Rovers vai já em cinco duelos consecutivos sem vencer diante do Shrewsbury, tendo nesse período como melhor registo dois empates. Irá a tendência ser invertida?

CÓD 157 Doncaster Rov. 1.88 Empate 2.9 Shrewsbury Town 3.04