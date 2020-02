Dortmund-Eintracht Frankfurt: histórico aponta para um jogo com golos

O Borussia Dortmund, de Raphäel Guerreiro, recebe esta sexta-feira, o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência e André Silva, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Bundesliga, num encontro entre duas formações que estão a atravessar um bom momento na temporada.



À entrada para esta jornada, o Borussia Dortmund posiciona-se na 3.ª posição da tabela classificativa, com 39 pontos, fruto de onze triunfos, seis empates e quatro derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que o Eintracht é 9. classificado, com 28, após somar oito vitórias, quatro empates e nove derrotas na prova.



Nos últimos cinco jogos realizados, a formação aurinegra registou três triunfos (Augsburgo, FC Colónia e Union Berlim) e duas derrotas (Werder Bremen e Bayer Leverkusen), ao passo que o Eintracht Frankfurt somou quatro vitórias (Hoffenheim, RB Leipzig em duas ocasiões e Augsburgo) e um empate (Düsseldorf).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três empates entre as duas formações nos últimos cinco duelos travados - todos eles com golos - e dois triunfos ainda para o Borussia Dortmund. Se recuarmos ainda mais no tempo, o último encontro que acabou com, pelo menos, uma das equipas a não registar qualquer golo numa partida entre elas, remonta ao ano de 2016, quando o Eintracht Frankfurt venceu por 1-0, em encontro da 33.ª jornada da Bundesliga.