Drammen HK-Kolstad: visitantes em vantagem

Depois da vitória por 28-26 em casa, o Kolstad visita este domingo o reduto do Drammen HK, numa partida da 2.ª mão da 1.ª ronda de qualificação da EHF European League.



Será um duelo em norueguês nesta ronda, entre duas equipas que na época passada ficaram em 2.º e 4.º no campeonato local e que esta temporada, venceram na ronda de abertura da Eliteserien.



Na época passada, em dois jogos de campeonato, ambas as equipas venceram um jogo cada: 32-26 para o Drammen HK, 31-30 para o Kolstad.

Por Record