Drogheda United-Sligo Rovers FC: visitados enfrentam adversário de boa memória

CÓD 141 Drogheda United 3.2 Empate 3.15 Sligo Rovers FC 2.05

Em jogo da 21.ª jornada do campeonato irlandês, Drogheda United e Sligo Rovers encontram-se esta sexta-feira, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 5.º colocados, respetivamente.Com 28 pontos, o Sligo Rovers entra nesta partida vindo de três jogos sem perder, numa sequência na qual venceu dois encontros e empatou outro. Já o Drogheda United, apesar de estar atrás na tabela, com 21 pontos, vem de quatro encontros consecutivos sem perder, com duas vitórias e dois empates.Em termos de registos estatísticos, nota para o facto de o Drogheda United ter sido a primeira equipa a sofrer golo em oito dos últimos nove jogos que disputou, sendo que nos últimos cinco apenas um teve 3 ou mais golos. Quanto aos jogos do Sligo Rovers, tiveram golos de ambas as equipas em oito dos último nove duelos.Em relação ao confronto direto, o Sligo Rovers leva quatro jogos seguidos sem perder e três a ganhar e, claro, sempre a marcar. No mais recente, jogado em abril, triunfou por 3-2, depois de em março ter triunfado por 3-0.