Dundalk FC-Vitesse: hora das decisões

Encontro da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League, com os irlandeses do Dundalk FC a receberem a visita do Vitesse, numa partida que basicamente entra com tudo empatado, depois da igualdade a dois golos que se registou na primeira mão.



Será neste contexto que chegará o encontro desta quinta-feira, que aparece poucos dias depois da derrota do Dundalk FC no plano interno, por 4-1 diante do Dundalk. Um resultado negativo, que pode comprometer o moral dos irlandeses.



Por outro lado, de notar que Dundalk entra neste jogo com muito andamento competitivo, ao passo que os holandeses vão disputar apenas o seu segundo jogo oficial. Irá esse ritmo fazer a diferença?

CÓD 196 Dundalk FC 3.85 Empate 3.45 Vitesse 1.58