DVO Tachira-Rosário Central: vencer para dar um passo importante

Duelo da Copa Sul-Americana na madrugada de sexta-feira, com os venezuelanos do DVO Tachira, terceiros no Grupo B da Libertadores, a receberem a visita do Rosário Central, uma equipa que finalizou o seu grupo nesta Sul-Americana, o A, no primeiro posto.



Relegada da Libertadores, a equipa venezuelana entra em campo vinda de uma série de seis jogos sem perder (quatro vitórias e dois empates), conseguidos num período no qual o Rosário simplesmente... não competiu. Tudo por conta da paragem competitiva na Argentina devido à Copa América. Ainda assim, note-se que antes da paragem o Rosário levava três jogos seguidos sem perder.



Por fim, refira-se que este será o primeiro duelo da história entre estas duas equipas.

CÓD 134 DVO Tachira 2.96 Empate 2.9 Rosário Central 2.01