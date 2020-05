Dynamo Brest-BATE Borisov: equipa da casa costuma dar-se bem contra o atual líder

Dynamo Brest e BATE Borisov arrancam, esta quarta-feira, a 10.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol, no Regional Sport Complex Brestskiy, em Brest.

À entrada para esta jornada, o Dynamo Brest posiciona-se no 7.º lugar, com 13 pontos, fruto de quatro triunfos, um empate e quatro derrotas, enquanto que o BATE Borisov é líder isolado com 19, após somar seis vitórias, um empate e duas derrotas.

No que toca ao saldo entre golos marcados e sofridos, também a formação visitante leva a melhor. Nos nove jogos já realizados, o Dynamo Brest soma 12 golos marcados e dez sofridos, ao passo que o BATE Borisov tem 19 tentos marcados e sofreu apenas nove - 4.ª melhor defesa da prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Dynamo Brest registou dois triunfos (Belshina e Dynamo Minsk) e três derrotas (Vitebsk, Shakhtyor Soligorsk e Energetik-BGU), sendo que o BATE Borisov somou quatro vitórias (Gorodeja, Neman, Smolevichi e Slutsk) e um empate (Zhodino).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a surpreendente superioridade do Dynamo Brest com três triunfos contra apenas um nos últimos cinco duelos entre as duas formações.