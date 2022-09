E. Amadora-Ac. Viseu: na época passada houve dupla goleada

Jogo da 6.ª jornada da Segunda Liga, com o E. Amadora a receber a visita do Ac. Viseu, num duelo que colocará frente a frente o 7.º e o 17.º, com 7 e 3 pontos, respetivamente. Será um duelo curioso entre uma das equipas que ainda não perdeu diante de uma outra que... ainda não ganhou.



Com 7 pontos, os amadorenses têm uma vitória e quatro empates, sendo que em todos esses jogos houve golos de ambas as equipas. Quanto ao Viseu, tem três empates e, também, curiosamente, nos seus cinco encontros ambas as equipas marcaram golos. Em quatro deles, refira-se, os beirões foram os primeiros a sofrer.



Do ponto de vista do confronto direto, o Estrela tem vantagem clara, com as duas vitórias da época passada, ambas por 4-0.

Por Record