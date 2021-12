E. Amadora-Desp. Chaves: separados por 1 ponto na tabela

• Foto: Pedro Ferreira

Já com a época do Natal para trás, E. Amadora e Desp. Chaves encontram-se esta segunda-feira no José Gomes, num duelo da 16.ª jornada da Liga SABSEG que colocará frente a frente duas equipas separadas por 1 pontos e 3 posições na tabela do segundo escalão.



Com 23 pontos no 7.º posto, o Chaves é a equipa mais bem colocada, chegando a este encontro vinda de três vitórias consecutivas, diante de Sp. Covilhã, Académica e Farense. A turma flaviense, refira-se, foi a primeira a marcar em quatro dos últimos cinco jogos.



Quanto ao Estrela, é 10.º com 22 pontos e tamném está numa boa fase, no caso com dois triunfos seguidos, que permitiram esquecer uma sequência negativa e três derrotas consecutivas.

Por Record