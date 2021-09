E. Amadora-Rio Ave: duelo de históricos na Reboleira

Duelo de históricos na Reboleira, com um embate entre Estrela da Amadora e Rio Ave, referente à 5.ª jornada da Liga SABSEG.



Líder na tabela, o Rio Ave é a única equipa que não tem qualquer derrota (3 vitórias e 1 empate, que lhe dão 10 pontos), ao passo que o Estrela é 13.º, com 4 pontos, fruto de um triunfo, um empate e uma derrota - a turma da Reboleira tem um duelo em atraso, diante da Académica.



Essa partida, refira-se, deveria ter sido disputada a 29 de agosto, mas um surto de Covid-19 nos amadorenses ditou o adiamento. Já o Rio Ave nesse mesmo fim de semana jogou e venceu diante do Leixões, por 2-1. Nessa partida, refira-se, os vilacondenses ampliaram a sequência de jogos seguidos a marcar primeiro, que vai em quatro dos últimos cinco.



Note-se por fim que estas duas equipas se enfrentaram pela última vez em 2009, na altura na Primeira Liga, com um triunfo do Estrela na Amadora por 2-0. Como será desta vez?

CÓD 182 E. Amadora 4.2 Empate 3.55 Rio Ave 1.76