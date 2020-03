EA7 Milano-Olympiacos: duelo da Euroliga

Encontro da 29.ª jornada da Euroliga, com EA7 Milano e Olympiacos a defrontaram-se num jogo no qual estarão frente a frente duas formações que ainda sonham com acesso à fase final da prova mais importante de clubes do basquetebol europeu.



Ainda em dúvida em face da situação em torno do coronavírus, neste duelo estarão em confronto o 12.º e o 11.º da tabela, duas formações com as mesmas 12 vitórias em 28 jogos disputados. Em caso de vitória, ficarão mais perto do objetivo e, por consequência, deixarão o adversário mais longe de o conseguir.



No que a jogos mais recentes diz respeito, o Milan venceu apenas um dos últimos jogos - curiosamente o mais recente -, ao passo que o Olympiacos na última mão cheia de encontros ganhou três, ainda que fora de casa tenha triunfado em apenas um dos últimos cinco.

CÓD 198 EA7 Milano 1.59 Empate 10.87 Olympiacos 2.4