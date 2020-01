EA7 Milano-Panathinaikos: na luta pela próxima ronda da Euroliga

Colocados em posições de apuramento para a ronda seguinte da Euroliga, EA7 Milano e Panathinaikos encontram-se esta quinta-feira em solo italiano, num embate da prova europeia no qual estarão frente a frente duas formações que no presente ano civil venceram os encontros que realizaram na prova.



Vindos de uma vitória ante o Zenit, por 73-72, os italianos tentam repetir aquilo que conseguiram na Grécia, quando de forma surpreendente bateram o Pana no seu próprio reduto. Quanto aos helénicos, entram em campo como sendo a quinta melhor equipa a jogar fora de portas (quatro vitórias e quatro derrotas), algo que certamente servirá de aviso para os transalpinos.

CÓD 161 EA7 Milano 1.78 Empate 10.35 Panathinaikos 2.09