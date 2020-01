EA7 Milano-Valencia: anfitriões atravessam mau momento

EA7 Milano e Valencia defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Europeia de basquetebol, num confronto que coloca frente a frente duas formações do meio da tabela classificativa.



O EA7 Milano soma, atualmente, uma série de cinco jogos consecutivos a perder para a competição, contudo, segue na 8.ª posição da prova, com sete triunfos e outras tantas derrotas até ao momento amealhadas. Já o Valencia situa-se uma posição abaixo (9.º), com seis vitórias e oito derrotas.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para duas vitórias do Valencia, contra apenas uma do EA7 Milano nos últimos quatro jogos disputados, sendo que se registou ainda um empate entre ambos.



