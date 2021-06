EC Bahia-Ath. Paranaense: equipa de António Oliveira procura manter liderança

Encontro da sexta ronda do Brasileirão, com o líder a visitar o reduto do sétimo colcoado, numa partida entre duas das equipas que estão a assinar bons arranques de temporada. É que mesmo estando separados por seis posições, e com menos 4 pontos, o Bahia tem uma partida em atraso, pelo que a diferença em teoria será mínima.



Neste jogo sem Erick, Lucas Halter e Matheus Babi, a equipa de António Oliveira entra em campo numa sequência de onze encontros seguidos sem perder - e cinco triunfos seguidos no Brasileirão. Em oito dos últimos dez foi a primeira equipa a marcar, sendo que em cinco dos últimos sete viram-se menos do que 3 golos.



Quanto ao Bahia, apenas tem a reportar a ausência de Matheus Bahia, e chega a este jogo numa sequência de três jogos, disputados em seis dias, nos quais somou os três resultados possíveis. Foi aí também que sofreu a primeira e única derrota da época - diante do Inter, por 1-0.



Quanto ao confronto direto, o destaque vai para os golos: apenas um dos últimos oito jogos teve mais do que 3 golos, sendo que em cinco dos últimos sete foi o Athletico a primeira equipa a faturar. Curiosamente uma das exceções foi a mais recente, com triunfo do Bahia, já em janeiro deste ano - num jogo do Brasileirão da época passada -, por 1-0. Como será desta vez?

CÓD 150 EC Bahia 2.36 Empate 2.64 Ath. Paranaense 3