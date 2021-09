EC Bahia-Fortaleza: forasteiros tentam continuar a brilhar

Num encontro da 19.ª jornada do Brasileirão, o surpreendente Fortaleza procura na madrugada deste domingo continuar a surpreender, tentando em casa do Bahia alcançar um triunfo que permita cimentar a sua posição no pódio da prova.



Atualmente em terceiro, com 33 pontos, o Fortaleza tem menos 6 pontos do que o líder Atlético Mineiro e está a 2 do Palmeiras, chegando a este jogo na sequência de seis jogos seguidos em sem perder, ainda que nos últimos quatro... não tenha passado do empate (contando duelos da Copa do Brasil).



Já o Bahia, com 18 pontos, está uma posição acima da zona de descida e chega a esta partida vindo de três derrotas consecutivas e 10 partidas seguidas a sofrer golos. Aliás, o Bahia é mesmo a pior defesa da prova, com 30 golos sofridos em 18 partidas - isto para 18 marcados.



No confronto direto há a destacar o capítulo dos golos, com cinco dos últimos sete encontros entre estas duas equipas a terem golos de ambas as equipas, ao passo que em quatro dos últimos cinco o marcador teve pelo menos 3 no total. Neste ano civil, refira-se, já houve três duelos entre estas duas formações, sendo que curiosamente o único que não teve mais do que 3 golos foi o mais recente, com um nulo.



Já nos outros dois há uma vitória para cada lado: o Bahia venceu por 4-0 e o Fortaleza por 2-1. Como será o tira-teimas?