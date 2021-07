EC Bahia-Juventude-RS: reencontro doze anos depois

Encontro da 10.ª jornada do Brasileirão, com o sexto colocado EC Bahia a receber a visita do Juventude, o 12.º na tabela, numa partida que colocará frente a frente dois conjuntos separados por apenas 2 pontos.



Em melhor posição, o Bahia leva quatro vitórias, dois empates e três derrotas, com 17 golos marcados e 13 sofridos, ao passo que o Juventude tem três vitórias, três empates e três derrotas, com 7 golos marcados e 11 sofridos.



Olhando ao confronto direto, o Bahia não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante do Juventude, tendo conseguido marcar sempre nos últimos quatro. Ainda assim, note-se que esta estatística não tem jogos recentes, já que o último foi já em 2009, na altura com triunfo do Bahia por 1-0. Como será este reencontro?

CÓD 130 EC Bahia 1.7 Empate 3.19 Juventude-RS 4.29